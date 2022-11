Grimmige sfeer in centrum na winst Marokko, voetbalsupporters richten vernielingen aan

Het is momenteel erg onrustig in de Rotterdamse binnenstad. Marokkaanse voetbalsupporters richten vernielingen aan in de omgeving van de West-Kruiskade en bij het Schouwburgplein. Volgens een woordvoerder van de politie komt de ME ter plaatse.

Het zou gaan om een groep van zo'n vijfhonderd supporters. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid. Marokko won vanavond met 0-2 van België tijdens het WK voetbal in Qatar. Vlak na de winst reden supporters toeterend rond en werd met vlaggen gezwaaid. Het is nog onduidelijk waarom de sfeer zo plotseling is omgeslagen. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Dexter vindt kostbare truffels (waarde: 1000 euro per kilo) midden in de Randstad

In bomvol park zou Alexander (41) ineens zijn gaan schieten: ‘Iemand deed volgens hem te blij’

