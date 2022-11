Lichaam gevonden in woning Prinsenland

In een flatwoning aan de Berninistraat in de Rotterdamse wijk Prinsenland is zaterdagavond een overleden persoon aangetroffen. Het zou gaan om een 'verdacht overlijden', volgens de politie. Of het gaat om de bewoner, is niet bekend.

Omdat er twijfels zijn over de omstandigheden, startte de politie een grootschalig onderzoek. Medewerkers van de forensische opsporing gingen zaterdagavond in witte pakken naar binnen voor onderzoek. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk of het om een natuurlijke dood of een misdrijf gaat. "Dat wordt onderzocht." Agenten namen een kijkje in de portiekwoning na een melding.

In bomvol park zou Alexander (41) ineens zijn gaan schieten: 'Iemand deed volgens hem te blij'

