Restaurant in Rotterdam-West beschoten, schutter spoorloos

Een restaurant in de Volmarijnstraat in Rotterdam-West is zondagochtend rond 5.00 uur onder vuur genomen door een nog onbekende schutter. In het raam en de deur van het pand zitten kogelinslagen en op straat liggen meerdere hulzen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het restaurant zou rond 5.00 uur beschoten zijn. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden zij drie kogelhulzen op straat. Ze troffen ook twee kogelinslagen aan in het raam en één in de deur van de zaak. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en waarom het restaurant onder vuur is genomen. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek.

In bomvol park zou Alexander (41) ineens zijn gaan schieten: 'Iemand deed volgens hem te blij'

