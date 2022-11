Opnieuw explosie in een portiek in Rotterdamse wijk Feijenoord

De ravage is ongekend na een nieuwe explosie in een portiek in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Bij de klap om kwart over drie 's nachts vlogen ramen tot op de bovenste verdieping eruit op het Stieltjesplein. De schade doet denken aan een explosie ruim twee weken geleden op een portiek aan de Rosestraat, iets verderop in de wijk.x

"Gelukkig raakte niemand gewond", stelt de politie, die hoopt dat iedereen die iets heeft gezien of beelden heeft dat meldt. De aanslag wordt duidelijk serieus genomen. Forensische en explosievenexperts doen onderzoek. Of het gaat om vandalisme met vuurwerk of een gerichte dreiging met een explosief, kan een woordvoerder niet zeggen. De kracht van het explosief was in elk geval ongekend. De ramen van portiek tot en met de bovenste verdieping vlogen eruit door de drukgolf van de explosie, een dik tapijt aan glasscherven achterlatend op de stoep. De brievenbussen raakten ontzet. Een weggeblazen lamp bungelde nog slechts aan de elektriciteitsdraad. De brandweer deed een eerste inspectie en waarschuwde bewoners. Brievenbussen opgeblazen Twee weken geleden werden de brievenbussen van een ingang van gebouw De Peperklip opgeblazen. Toen vermoedde de politie het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk, waar nu ook na de nachtelijke explosie op het Stieltjesplein over wordt gesproken. De klap was toen voor middernacht en de politie wist korte tijd later een verdachte aan te houden. Eerder dit weekeinde werd de kracht van illegaal vuurwerk ook duidelijk in de Alblasserdam, waarbij vuurwerk op een balkon werd gegooid. De ruiten van de slaapkamer en badkamer vlogen eruit, het muurtje van het balkon werd aan gruzelementen geblazen. In Leerdam was het waarschijnlijk ook zwaar vuurwerk dat in de brievenbus van een rijtjeshuis werd gestopt. Een deel van de voordeur werd eruit geslagen. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Zes dagen en nachten joeg de politie op de bandenprikker: ‘Eindelijk hadden we geluk’

Veel steun voor garagehouder Atik, maar politiechef en burgemeester zwijgen over kopstoot agent

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen