Man gewond bij steekpartij in Rotterdam-Zuid

De politie heeft zaterdagavond een gewonde man gevonden op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. De man was gewond geraakt door een steekincident, vermoedelijk na een ruzie op de Abcoudestraat, aldus de politie. De man had zware verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer van het steekincident in Rotterdam-Zuid is een 27-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats. Getuigen hebben verklaard dat aan de steekpartij, die plaatsvond rond 22.00 uur, een ruzie tussen twee personen voorafging. "Na het steken wist het slachtoffer nog naar de Mijnsherenlaan te lopen, daar werden zijn verwondingen hem te veel", aldus de politie. Bij het slachtoffer is een mes gevonden, dat volgens de politie waarschijnlijk van hem was. Dat is in beslag genomen. In de jacht op de dader heeft de politie onder meer een woning doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de man een portiek was ingevlucht. Het leverde nog geen aanhouding op. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Zes dagen en nachten joeg de politie op de bandenprikker: ‘Eindelijk hadden we geluk’

Veel steun voor garagehouder Atik, maar politiechef en burgemeester zwijgen over kopstoot agent

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen