Voortaan winkelen Barendrechters ook op zondagochtend: gemeenteraad stemt in met plan

Het voorstel om de winkels open te laten gaan terwijl dorpsgenoten nog in de kerk zitten, kwam van de grootste partij, Echt voor Barendrecht. Deze partij heeft 20 van de 29 zetels in de gemeenteraad. Het was daardoor op voorhand al duidelijk dat het voorstel het zou halen.

Volgens de SGP is de vroege zondagopening vooral goed nieuws voor grote winkelketens zoals supermarkten. Dat sluit aan bij de motivatie van Echt voor Barendrecht voor het voorstel. "In 2015 zorgde Echt voor Barendrecht ervoor dat de winkels elke zondag vanaf 12.00 uur open konden", schrijft de partij op haar website. "In de praktijk maken hier vooral supermarkten, bouwmarkten en woonwinkels gebruik van. Deze ondernemers hebben recent bij EVB geïnformeerd of zij op zondag niet wat eerder open kunnen." Dat is nu dus gelukt.