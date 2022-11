Verdachte bandenprikker met mes bij zich gepakt

Aan de jacht op de bandenprikker, die zeker tweehonderd keer toesloeg in onder meer Capelle aan den IJssel, is een einde gekomen. De politie heeft vrijdagavond in Krimpen aan den IJssel een 34-jarige Capellenaar opgepakt met een mes bij zich. Dankzij een oplettende burger die een verdachte situatie zag, sloot het net zich.

Avond na avond sloeg de bandenprikker de afgelopen week toe. De vernielzuchtige tocht door eerst de Krimpenerwaard en daarna Capelle aan den IJssel zou zijn begonnen met de diefstal van een fiets verleden week donderdag bij een boer in Krimpen aan de Lek.

Nog die avond gaan de eerste banden eraan in het Lekdorp. Daarna slaat de reislustige vandaal tientallen keren toe in de Krimpenerwaard, waarbij hij auto's in Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht en Schoonhaven te grazen neemt. In totaal levert dit 120 aangiftes op.

In de nacht van 19 november verlegt hij zijn werkterrein naar Capelle aan den IJssel. Een week lang gaat hij bijna avond op avond op pad met zijn mes. Meer dan honderd aangiftes komen binnen. In de nacht van woensdag op donderdag worden zelfs politieauto's die bij het bureau aan de Slotlaan staan slachtoffer van de bandenprikker. Wat betekent dat agenten bij een noodoproep niet weg kunnen rijden.

Het toont zijn brutaliteit, net als de acties een avond later op het terrein van voetbalvereniging Capelle. Hij slaat niet toe op een donkere parkeerplaats in de buurt waar niemand komt, maar op het sportpark waar auto's in de buurt van het clubgebouw staan waar het deze trainingsavond een komen en gaan is van mensen.

"Hij heeft wel ballen'', zegt voorzitter Jaap Mastenbroek, van wiens eigen auto ook twee banden lek werden gestoken. "Het lijkt wel of hij laat zien: Kijk eens wat ik durf? We denken dat hij tussen half tien en kwart voor tien heeft toegeslagen. Op het parkeerterrein achter de slagboom. Terwijl er tal van mensen in en uit liepen. Echt ongelooflijk. Hij mag misschien wel van geluk spreken dat hij niet is overlopen, want wat er dan was gebeurd... Je blijft met je vingers van andermans spullen af.''

Naast de voorbanden van tien auto's -waarschijnlijk verschool de bandenprikker zich tussen de heg en de wagens- prikte de man bij vv Capelle ook nog banden van zes scooters lek die in de stalling stonden. En gooide hij vele fietsen in de sloot.

"We hebben hem op camerabeelden staan, maar die zijn helaas echt slecht.'' Niet wetend van de ontwikkelingen later op de avond zegt hij: "Hij moet snel worden gestopt. Ik heb zelf honderden euro's lichter omdat ik mijn auto moest weg laten slepen en de banden vervangen. Daar word je toch echt gek van? Straks durf je je auto nergens meer te parkeren.''