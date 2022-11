Dit wordt de nieuwe directeur van Stadion Feijenoord

De Leeuw (45), nu nog werkzaam voor de Jaarbeurs in Utrecht, wordt in december voorgedragen. Volgens de raad van commissarissen heeft ze 'ruime ervaring op het terrein van vastgoed, facilitaire dienstverlening en events'. Ze werkte eerder tien jaar lang voor Schiphol.

De Leeuw kan aan de bak, want er hangen donkere wolken boven De Kuip. De veel bekritiseerde huidige directeur Jan van Merwijk was er van overtuigd dat nieuwbouw de enige juiste optie is, omdat het huidige stadion aan het eind van z'n economische levensduur zou zijn. Maar onlangs ging definitief een streep door die plannen.