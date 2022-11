Automobilist (59) betrapt met blauw zwaailicht

Een 59-jarige weggebruiker is donderdagavond in Rotterdam betrapt met een blauwe zwaailamp in zijn auto. Twee weken geleden meldden weggebruikers dit al bij de politie, waarna de auto donderdagavond werd gespot door een ANPR-controle.

De man zou met het zwaailicht op zijn dak van zijn personenauto hebben gereden en zich voor hebben gedaan als agent. De bestuurder ontkent dat. Agenten troffen op de achterbank van het voertuig daadwerkelijk een blauw zwaailamp aan die verbonden was met de autoaansteker. Bezit van een dergelijk zwaailicht is niet verboden; het voeren ervan op de openbare weg wel. De man heeft afstand gedaan van het zwaailicht. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Zelfs politiewagens te grazen genomen: Capelle opent jacht op bandenprikker

Achter het succes van Nikki (33) schuilt een leven vol pijnlijke scheidingen en gebroken harten Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen