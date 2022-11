Rotterdamse politiechef grijpt ondanks kritiek niet direct in

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke wacht op het onderzoek van de Rijksrecherche voor hij mogelijk stappen neemt tegen de agent, die loog over de arrestatie van een 41-jarige garagehouder. ,,Als de waarheid in het geding komt, moeten we dat niet willen verdedigen’’, zegt hij echter wel, nadat de politie het eerder opnam voor de agent.

Westerbeke ligt onder vuur na de eerste reactie van de politie op de uitspraak van de rechter. Die stelde dat het leek of de agenten 'doelbewust onwaarheden hebben vermeld om de werkelijk gang van zaken te maskeren'. Een van hen had de Rotterdammer een kopstoot gegeven. Alleen dankzij de camerabeelden kon de garagehouder bewijzen dat hij zelf niet gewelddadig was geweest.

De politie stelde dat zij van meet af aan wist dat er een verschil zat tussen de beleving van de agent, wat hij opschreef en de camerabeelden. "Dat was en is geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de collega of daarin kwade opzet te vermoeden'', hield de politie vol, ondanks 'heftige conclusie' van de rechter die over doelbewuste leugens sprak.

Vanuit de politiek, maar ook van anderen, was er veel kritiek op deze reactie. Coalitiepartij Denk eiste dat Westerbeke alsnog flink moest ingrijpen of anders opstappen. Zover gaat de hoogste chef van de Rotterdamse politie niet. Hij stelt de uitkomst van het onderzoek van de Rijksrecherche af te wachten, maar zegt wel dat de uitspraak van de rechter duidelijk is.

"Het proces-verbaal is in strijd met de waarheid opgemaakt. Ik vind dat wat wij als politie opschrijven, moet kloppen. Als de waarheid in het geding komt, moeten we dat niet willen verdedigen.''