Bandenprikker slaat opnieuw toe in Capelle: meerdere banden lek

De bandenprikker in Capelle aan den IJssel slaat geen nacht over: ook in de nacht van donderdag op vrijdag zijn er weer verschillende banden lek gestoken. Dit keer ging het om meerdere auto’s en één scooter op de P.C. Boutenssingel in Capelle. De politie denkt dat zijn vernielzuchtige tocht begon met de diefstal van een fiets in Krimpen aan de Lek.

De laatste vernielingen komen nog geen dag nadat burgemeester Peter Oskam delen van de wijken 's-Gravenland, Capelle-West, Schenkel en Middelwatering tot veiligheidsrisicogebied heeft bestempeld, wat inhoudt dat de politie hier preventief mag fouilleren. Dit weerhield de bandenprikker echter niet om wéér toe te slaan.

De politie denkt dat de reeks begon met het stelen van een fiets bij een boer in Krimpen aan de Lek op 17 november om 20.50 uur 's avonds. Die nacht gingen de eerste banden eraan in het Lekdorp. Daarna slaat de reislustige vandaal nog tientallen keren toe inpenerwaard, waarbij hij auto's in Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht en Groot-Ammers te grazen neemt. In totaal levert dit 120 aangiftes op.

In de nacht van 19 november is de eerste keer de andere oever van de Hollandsche IJssel aan de beurt. Hij slaat vooral toe in Capelle aan den IJssel aan de beurt, dat een week lang bijna avond aan avond wordt bezocht. In de nacht van woensdag op donderdag werden zelfs politieauto's slachtoffer van de bandenprikker.

De politie heeft beelden. Van de diefstal van de fiets en ook van het prikken, drie tot vier snelle bewegingen met een scherp voorwerp. De verdachte draagt een donkerblauwe bubbelcoat en heeft een bijzonder loopje. "We gaan ervan uit dat er één dader is'', zegt politiewoordvoerder Mirjam Boers.

Het aantal aangiften in Capelle is inmiddels opgelopen tot 98, en de verwachting is dat die hoeveelheid nog verder zal stijgen. De politie hoopt dat mensen de verdachte herkennen op de beelden én roept iedereen die slachtoffer is op aangifte te doen. Ook is de hoop dat er meer beelden zijn.