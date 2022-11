73-jarige vrouw door viertal overvallen in woning in Rotterdam-Zuid

Een 73-jarige vrouw is donderdagvond overvallen in haar woning aan het Zuidplein in Rotterdam. De daders, vermoedelijk twee mannen en twee vrouwen, zijn nog voortvluchtig.

Het viertal belde rond 17.30 uur aan bij de vrouw. Toen ze opendeed, werd ze naar binnen geduwd. Daarbij viel ze, maar ze raakte niet gewond. Het viertal doorzocht de woning en ging er met een onbekende buit vandoor. Volgens de politie zit de schrik er bij de vrouw goed in. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die in de omgeving van het Zuidplein een viertal weg hebben zien rennen zich te melden.

