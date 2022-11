Auto schept vrouw op zebrapad in Rotterdam-Zuid

Een voetgangster is dinsdagavond gewond geraakt op de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid nadat ze op het zebrapad was aangereden. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met een beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeval wordt momenteel verder onderzocht door de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie. De plaats waar de aanrijding plaats vond is afgesloten.

