Sms-bom in zoektocht naar getuigen van moord op Jaison (30) op Tiendplein

In de zoektocht naar getuigen van de moord op de dertigjarige Jaison Sanches op het Rotterdamse Tiendplein heeft de politie een sms-bom verstuurd. Drieduizend mensen die in de buurt waren van de fatale schietpartij op zaterdagavond 29 oktober, krijgen de vraag of zij zich kunnen melden als ze nog niet (uitgebreid) met de politie hebben gesproken.

Na de fatale schoten op het terras van een restaurant, die de Rotterdammer het leven kostte, vlogen andere aanwezigen alle kanten op uit schrik. Ook de mensen met wie het slachtoffer op het terras stond. Mede na een oproep in Opsporing Verzocht heeft de politie een beter beeld wie dat waren en heeft met sommigen al gesproken. In totaal kwamen zeven tips binnen na het tonen van camerabeelden van de schutter. Dinsdagavond is er opnieuw een oproep in de uitzending.

De hoop is dat nog meer getuigen zich melden, die de schutter, het schieten of wat er vlak vóór gebeurde hebben gezien. Ook wie ter plekke al kort met de politie sprak, om nog eens rustig verder te praten. Jaison liep een half uur voor het schieten het restaurant in. Later ging hij naar buiten.

Ook zijn er nog vragen over de vluchtroute van de dader. Die liep heen via de Duivenvoorderstraat, de Henegouwerlaan en de Tiendstraat naar restaurant Ryad in het Oude Westen, met een op het oog nonchalante tred ondanks het wapen op zak en zijn doel. Op de terugweg eindigt het spoor op de Duivenvoorderstraat. De politie weet niet waar de man daarna heen ging. Wie beelden heeft van die avond wordt gevraagd die te sturen.

Het is nog de vraag of de schutter daadwerkelijk Jaison Sanches wilde raken. De politie gaat uit van een doelbewuste liquidatie, maar houdt nog het scenario open dat het een vergismoord was.