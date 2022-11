Rotterdamse straatarts maakt kans op titel MensenrechtenMens 2022

De jaarlijkse prijs, uitgereikt door het College voor de Rechten van de Mens, is een waardering en aanmoediging voor voortrekkers, die zich op bijzondere wijze inzetten voor mensenrechten. Eerder ging de prijs naar Mpanzu Bamenga voor zijn aanpak van etnisch profileren. En de vrijwilligers en activisten van Fairspace kregen de onderscheiding voor hun strijd tegen straatintimidatie.

Als straatarts zet Van Tongerloo zich al jaren in voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Via haar stichting 'Hoe kan ik je helpen?' haalt ze geld op voor patiënten, die bij haar aankloppen. Geld dat besteed wordt aan onder andere de aanschaf van meubels, baby-uitzetten, medische behandelen, verjaardagscadeaus voor kinderen en giften voor mensen, die onder de armoedegrens leven.