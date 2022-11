Familie zamelt na dodelijke botsing geld in voor ‘Jesse-waardige uitvaart’

Omdat het gezin in de omgeving zeer geliefd is en ouders Martin en Linda de Ruiter iedereen de kans willen geven om op een gepaste manier afscheid te nemen, wordt een massale opkomst verwacht. Dat brengt hoge kosten met zich mee. Vandaar dat zus en tante Yvonne de Ruiter aan crowdfunding doet, waarbij 'elke gift in dankbaarheid wordt ontvangen en besteed aan de uitvaart en nagedachtenis van Jesse'.

Wanneer de uitvaart van Jesse de Ruiter plaatsvindt, is nog onduidelijk. Dat heeft te maken met de medische toestand van Jesses broertje Remco (15) die bij het ongeval zwaargewond raakte. De familie wil dat hij bij de uitvaart kan zijn. Iets waarvoor zijn artsen alles in het werk stellen.

Vader Martin de Ruiter, een lokale akkerbouwer en initiatiefnemer van het populaire evenement 'Beleef het en eet het', vertelde eerder in deze krant over de hartverscheurende pijn die hij sinds vrijdag voelt. "Het is zo dubbel. Sinds het ongeluk hebben mijn vrouw en ik alleen maar in het ziekenhuis gezeten."