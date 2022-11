Rotterdammers halen binnen één dag benodigde 35.000 euro op voor kerstboom

Het is gelukt: binnen één dag heeft een groep Rotterdammers de 35.000 euro bij elkaar gekregen voor een kerstboom op het Stationsplein voor Rotterdam Centraal. De teller van de crowdfunding eindigde op 2245 euro, maar dankzij een aantal gulle donateurs is het bedrag toch binnen. Initiatiefnemer Maikel Coomans is opgelucht: "De Rotterdammers hebben over hun hart gestreken."

Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam vertelde Coomans zondagochtend dat hij een optie op een joekel van 18 meter kon nemen bij de handelaar in Noorwegen, die het stadhuis ook de kerstboom levert. Die optie verliep alleen maandag om 12 uur 's middags. Als Rotterdam het geld dan niet had, zou de boom naar een andere stad gaan. Dat gaf Coomans één dag om de benodigde 35.000 euro in te zamelen.

Zondagmiddag had Coomans de helft van het geld al binnen, grotendeels dankzij Club 25, een groep ondernemende Rotterdammers van de Stichting Rotterdam Promotieprijs. Een goed begin, maar er was nog steeds ruim 17.500 euro nodig. "Ik begon hem steeds meer te knijpen, want het was al zondagavond en we kwamen echt geld tekort."

Coomans ging echter niet bij de pakken neerzitten en pleegde belletje na belletje, totdat hij maandagochtend na een rekensom ineens besefte dat het bedrag in zicht was. De laatste grote bijdragen kwamen van Rotterdam Ahoy, Rotterdam Make it Happen, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Central District, Breman Woningbeheer en van havenondernemer Hans Vervat. "Het is fantastisch nieuws. Ik kreeg echt kippenvel." Ook Amsterdam heeft een steentje bijgedragen, met een donatie van 5 euro.

Het is de bedoeling dat de kerstboom op 10 december onthuld wordt op het Stationsplein. Al het extra geld wat nog binnenkomt, gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis.