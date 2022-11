Verstekeling springt van schip in Rotterdamse haven

Een verstekeling is maandagochtend even na 11.00 uur vanaf een zeeschip in de Eemhaven gesprongen. Hulpdiensten hebben de man snel uit het water gered. Hij was aanspreekbaar, maar is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze bleek niet nodig. Het is nog onduidelijk hoe de man aan boord is gekomen, of waar het schip vandaan kwam.

