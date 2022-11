Van Brienenoordbrug twee nachten dicht om deel van brug te testen

De Van Brienenoordbrug is volgende week twee nachten in beide richtingen afgesloten. In de nacht van maandag 28 november op dinsdag 29 november en in de nacht van dinsdag 29 november op woensdag 30 november voert Rijkswaterstaat een test uit aan het beweegbare deel van de brug.

De werkzaamheden vinden beide nachten plaats van 22.00 tot 5.00 uur. In die periode is de Van Brienenoordbrug (A16) in beide richtingen afgesloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer tussen Ridderkerk en Capelle aan den IJssel. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. De opritten 27 (Rotterdam-Prins Alexander), 26 (Rotterdam-Kralingen) en 25 (Capelle a/d IJssel) in de richting van Ridderkerk en oprit 24 (Rotterdam-Feijenoord) in de richting Den Haag gaan op maandagavond en dinsdagavond al om 21.00 uur dicht. De afritten 26 (Rotterdam-Kralingen) en 25 (Rotterdam-Centrum) vanaf Den Haag en afrit 24 (Rotterdam-Feijenoord) vanaf Ridderkerk blijven open. Verkeer vanaf knooppunt Ridderkerk richting knooppunt Terbregseplein wordt omgeleid via de A15, de A4 en de A20. Verkeer vanaf knooppunt Terbregseplein richting knooppunt Ridderkerk wordt omgeleid via de A20, de A4 en de A15. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Damian (11) is idolaat van de RET: ‘Als ik me verveel, ga ik metro’s kijken’

