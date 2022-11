Persoon gewond bij steekpartij Franselaan, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in een woning aan de Franselaan in Rotterdam-West is zondagavond een persoon gewond geraakt. Een verdachte heeft zich op het politiebureau gemeld en is aangehouden.

Het gewonde slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het geweld was. De politie onderzoekt de zaak. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Damian (11) is idolaat van de RET: ‘Als ik me verveel, ga ik metro’s kijken’

Deze mensen hebben psychische hulp nodig, maar zwerven vrij rond op straat: ‘Gevaarlijk’

