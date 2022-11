Een hond slaapt dag in dag uit in een auto, tot verontwaardiging van de buurt

Die hondenogen. Treurig blikt de cockerspaniël door de achterruit van de auto met een Pools kenteken. Het dier zit daar dag in dag uit opgesloten. De buurt in Vlaardingen is boos, de reacties op Facebook onder de foto liegen er niet om en de politie heeft ingegrepen, zo konden we afgelopen week op deze website lezen.

De hond zou van arbeidsmigranten zijn die in de buurt woonruimte huren. Toen de politie verhaal haalde, bleek dat hun huurbaas de woning in Vlaardingen heeft verboden voor honden. Het dier zat daarom in de auto, met water en een dekentje. De baasjes vertelden de agenten met spoed op zoek te zijn naar een goede oplossing. "Ook vertelden ze de hond regelmatig uit te laten." Daarmee was voor de politie de kous af. Zij hadden nog een dak boven hoofd. In een land met een woningtekort hebben arbeidsmigranten al helemaal niet de woonruimte voor het uitzoeken. Alleen al in een middelgrote stad als Vlaardingen wonen er zo'n 3000, met een flinke slag om de arm omdat ze lang niet allemaal zijn ingeschreven bij de gemeente. Er zijn zelfs schattingen die uitgaan van 8000 arbeidsmigranten. Naar Nederland gehaald om te werken als pakketbezorgers, in de kassen en de warehouses. Zij zijn de eersten die eruit vliegen als het wat minder gaat. Het gebeurt in de schaduw van andere problemen; hoge energie- en brandstofprijzen, inflatie, woningnood. Overgeleverd aan de verhuurders en werkgevers en hun grillen. Het aantal dat op straat komt te staan, groeit gestaag. Wegwerpmensen waar we nauwelijks naar omkijken. Een hond kan op meer compassie rekenen. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Nick (31) was marinier, nu is hij baas van ‘exploderend’ bedrijf: ‘Over paar jaar maken we miljard omzet’

