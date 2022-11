Eén dag de tijd om geld voor kerstboom Rotterdam Centraal bij elkaar te krijgen

De boom kost 35.000 euro. "De helft is binnen'', zei Coomans. Een deel komt van de Club van 25, een groep ondernemende Rotterdammers die valt onder Stichting Rotterdam Promotieprijs. "Een aantal anonieme donoren betaalt meer dan 1.000 euro." Ook ondernemers in de buurt van het station dragen bij aan de crowd funding voor de kerstboom.

In de Club van 25 zitten onder andere directieleden van Ahoy en Rotterdam The Hague Airport. Coomans zit er in als verslaggever bij Rijnmond en is de motor achter dit plan. "Het kan toch niet zo zijn dat we geen kerstboom krijgen nu Coolblue hem niet meer betaalt? Dan heb je je de pleuris gewerkt de hele dag en staat daar als je uit de trein komt helemaal niks!"