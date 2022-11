Vermoedelijke tweede slachtoffer steekpartij Curcumastraat meldt zich in ziekenhuis

De politie meldt dat het vermoedelijk gaat om een tweede betrokkene bij het incident. Aan de steekpartij is in de achtertuin van een woning een woordenwisseling tussen de meerdere mannen vooraf gegaan, waarna er tussen twee personen over en weer is gestoken. Op zoek naar de andere betrokkenen had de politie een woning in een flat aan de Alsemstraat doorzocht, om de hoek van de woning waar de steekpartij plaatsvond. Daar werd niemand meer aangetroffen.