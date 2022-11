Man raakt gewond bij steekpartij aan de Curcumastraat

Bij een steekpartij aan de Curcumastraat in Hoogvliet Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. Het slachtoffer verklaarde aan de politie ook te hebben teruggestoken.

Aan het incident zou in de achtertuin van een woning een woordenwisseling tussen meerdere mannen vooraf zijn gegaan, waarbij volgens het slachtoffer over en weer was gestoken. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de andere mannen al verdwenen. Een tweede slachtoffer werd niet aangetroffen. Bij een woning in een flat aan de Alsemstraat, om de hoek van de woning waar de steekpartij plaatsvond, heeft de politie een woning en kelder doorzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van een politiehond, maar ook hier werd niemand aangetroffen. Omdat de politie geen tweede slachtoffer heeft kunnen vinden, is het slachtoffer dat zegt teruggestoken te hebben (nog) niet aangehouden.

