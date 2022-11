Woning loopt flinke schade op door brand op zolderverdieping in Oud-IJsselmonde

In een woning aan de Roelantweg in het Rotterdamse Oud-IJsselmonde is vrijdagavond brand uitgebroken. De brandweer kon niet voorkomen dat de woning behoorlijke schade opliep.

De brand brak omstreeks 22.15 uur uit op de zolderdieping. De bewoonster kon de woning tijdig kon verlaten. De brand ging korte tijd gepaard met behoorlijke rookontwikkeling. Om de brand te kunnen blussen heeft de brandweer sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Nadat het sein brand meester werd gegeven is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met de woning ventileren. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen voor verdere schade afhandeling van het incident. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Dochter overleed aan kanker, Ciska en Remco leefden op dankzij pleegzoon: ‘Niet weg te denken uit gezin’

Acht weken thuiswerken vanwege renovatie aan brug? ‘Laat ze harder doorwerken, dat is een beter idee’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen