Een bergingsbedrijf is ter plaatste gekomen om de twee auto's te bergen. De brug was hierdoor anderhalf uur afgesloten voor het verkeer vanaf het centrum naar Rotterdam-Zuid. Dit leidde tot een flinke verkeerschaos in Rotterdam. Rond middernacht werd de brug weer vrijgegeven.



Het is nog niet duidelijk hoe de botsing heeft kunnen gebeuren.