Italianen duiken zeldzame Rotterdamse oorlogsvlaggen op

In het Italiaanse Brescia zijn twee bijzondere Nederlandse vlaggen opgedoken. Het gaat om een vlag van het marineschip HM Van Galen en van het hoofdkwartier van de Marine in Rotterdam, beide verwoest bij het bombardement van mei 1940.

De twee zeldzame vlaggen zijn sinds kort in bezit van het Museo Nazionale di Storia Patria in de Noord-Italiaanse stad Brescia.

Na het bombardement in mei 1940 nam een hoge Duitse officier het rood-wit-blauw dat wapperde op de achtersteven van het gezonken marineschip de Hare Majesteit Van Galen mee en roofde hij een vlag die hing in het hoofdkwartier van de Nederlandse marine in Rotterdam. Vooral die laatste is erg bijzonder, zegt Michele Torreggiani, directeur van het museum. "Het is een vlag van voor de Eerste Wereldoorlog, waarschijnlijk zo'n 150 jaar oud."

De vlag heeft een smalle rode en blauwe baan en een uitzonderlijk grote witte baan, met in het midden de Statenleeuw. Het wapen van de Staten-Generaal tijdens de Republiek van de Verenigde Nederlanden is een gele leeuw met een zwaard, een kroon en een pijlenbundel met zeven pijlen die symbool staan voor de zeven provinciën.

De twee vlaggen zijn via omzwervingen in Italië terechtgekomen, vertelt museumdirecteur Torreggiani. "De Duitse officier werd overgeplaatst naar Brescia, toen onder Mussolini's bewind, en heeft zijn vlaggen geruild met trofeeën van een Italiaanse officier." Na de oorlog kocht een verzamelaar de vlaggen van de Italiaanse officier en verdwenen ze in een kast. "Vorig jaar overleed de verzamelaar en zijn zoon doneerde de vlaggen aan het museum. Hij dacht dat het om Franse vlaggen ging."

Google Translate

Het bleken dus, heel duidelijk, Nederlandse vlaggen en de herkomst staat zelfs, in het Duits, op de rand van het doek geschreven. "Met Google Translate kwam ik er dus achter dat die vlaggen uit Rotterdam kwamen", vertelt de directeur. De twee bijzondere vlaggen verkeren in verrassend goede staat, op wat kleine gaatjes van motten na zijn ze helemaal intact. "Het is duidelijk dat ze sinds ze in mei 1940 geroofd werden altijd bij iemand in een kast hebben gelegen."

Hoewel heel trots op zijn aanwinst, 'ik heb wat onderzoek gedaan, die Statenvlag is heel bijzonder', vindt Museumdirecteur Torreggiani dat de vlaggen eigenlijk in Rotterdam horen. "Als de gemeente ze terug wil, dan kunnen we daar zeker over praten."