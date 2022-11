Door explosie getroffen woning maand gesloten

De woning in de Rotterdamse wijk Ommoord waar voor de deur een explosief afging, mag een maand lang niet worden bewoond. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten omdat gevreesd wordt voor herhaling. De ontploffing was de tweede in korte tijd.

In de nacht van maandag op dinsdag ontplofte aan de anders zo rustige Parkroos een explosief dat was bevestigd aan de voordeur van een hoekwoning. Een paar dagen eerder, in de nacht van vrijdag op zaterdag, raakte bij hetzelfde huis ook al een auto zwaar beschadigd door een explosie.

Harde knal

Buren en een bewoner schrokken in de vroege dinsdagochtend tegen half vijf wakker van de harde knal. Niemand raakte gewond. Na de explosie liep een persoon weg, meldt de politie. Bij de vernieling van de auto, vrijdagnacht omstreeks kwart over drie, werden twee jonge mannen in zwarte kleding gezien.

De politie is op zoek naar de verdachten van beide incidenten en vraagt getuigen en mensen die meer weten over de gebeurtenissen om zich te melden. In Rotterdam en directe omgeving is sinds deze zomer sprake van een golf van beschietingen en ontploffingen. In Rotterdam-Alexander werd Club Blue meermaals beschoten, dat geldt ook voor een woning aan de Acacia in Krimpen aan den IJssel.