Beide mannen zijn rond de 50 jaar, zei een woordvoerder van de politie. De ene broer zou gedronken hebben waarover de andere boos was. De ruzie liep uit op een handgemeen in de Viergeverstraat waarbij een van de broers een schram opliep. Het slachtoffer doet daarvan aangifte bij de politie tegen zijn broer.



Het is niet duidelijk waardoor de wond veroorzaakt is. "Er is niet met een mes gestoken", aldus de politie.