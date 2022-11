Chaos op het spoor: treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Zuid gestremd

Het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en station Rotterdam Zuid is donderdagavond tot tenminste 22.15 uur gestremd in verband met een ongeval. Reizigers worden verzocht de website van de NS in de gaten te houden voor updates. Het ongeluk vond plaats bij station Rotterdam Zuid.

Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn geen treinen. Het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardijen is ook stil komen te liggen. Een woordvoerder van de NS laat weten dat station Rotterdam Zuid momenteel is afgesloten. "Er wordt nader onderzoek verricht naar de toedracht voordat we iets over de impact voor het treinverkeer en eventueel vervangend vervoer kunnen zeggen", aldus de NS-medewerker. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Rotterdam heeft geld voor nieuwe brug binnen: ‘Dit is een immense investering, waanzinnig’

Agent Bart (52) zag hoe zijn collega werd overreden: ‘Hij had hem zien vallen en reed tóch naar voren’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen