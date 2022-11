Explosie in bedrijfspand in Rotterdam-Centrum

Rond 4.00 in de nacht van woensdag op donderdag heeft er een explosie plaatsgevonden in een bedrijfspand aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam. De ruiten van de pui vlogen eruit en na de knal brak er binnen brand uit.

Op de binnenmuren van het pand staat met grote letters de naam Rotterdam Airlines, een hiphopplatenlabel. Dat is op foto's te zien. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De omliggende panden werden enige tijd ontruimd. De forensische opsporing doet onderzoek. Het raam in de voordeur van het pand was al met een plank dichtgetimmerd. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Dood van pakketbezorger schokte land, weduwe doorbreekt stilte

Nieuwe informatie over vergismoord op Rob Zweekhorst, politie heropent onderzoek

