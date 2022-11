Burgemeester Aboutaleb: geen verbod WK-wedstrijden op groot scherm

Er komt in Rotterdam geen verbod op het vertonen van wedstrijden op een groot scherm tijdens het WK in Qatar. GroenLinks had om zo'n boycot gevraagd, in navolging van onder meer Parijs, maar burgemeester Aboutaleb ziet er niks in.

'De burgemeester is bij de uitoefening van zijn bevoegdheden niet bevoegd de inhoud of programmering van een evenement te beoordelen', schrijft Aboutaleb in reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks-fractievoorzitter Judith Bokhove.

Zij had eerder opgeroepen het voorbeeld van Franse steden als Parijs te volgen. Dit vanwege de mensenrechtensituatie in gastland Qatar, maar ook vanwege de klimatologische aspecten: vanwege de hitte worden alle stadions gekoeld met airconditioning. "En dit in tijden van een globale energiecrisis", stelde Bokhove.

Aboutaleb ziet dus niks in een boycot, maar dat betekent niet dat er in Rotterdam ook daadwerkelijk wedstrijden op een groot scherm in de openbare ruimte worden vertoond: er is tot nu toe niet één vergunning voor aangevraagd, laat de burgemeester weten. Wel is 'een aantal' vergunningen aangevraagd om wedstrijden te vertonen op terrassen, met schermen die groter zijn dan 55 inch.