Man overvalt tankstation in Rotterdam, dader vlucht zonder buit

Een jongeman heeft in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd een tankstation aan de Vaanweg in Rotterdam te overvallen. Volgens de politie had de man vermoedelijk een vuurwapen bij zich. Er raakte niemand gewond en er is niks buitgemaakt.

De overvaller kwam rond 2.00 uur het tankstation binnen. De man liep dreigend op de 46-jarige kassamedewerkster af met vermoedelijk een vuurwapen in zijn handen. Toen de medewerkster aangaf dat ze de politie had gealarmeerd, maakte de verdachte rechtsomkeert en ging hij er snel vandoor. Hij vluchtte in de richting van de Oldegaarde. De politie vraagt getuigen die mogelijk over camerabeelden beschikken zich te melden. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte

