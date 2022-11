Eigenaar van gloednieuwe Mini gezocht: wie bezit het winnende lot?

Al bijna een jaar lang loopt er iemand in de regio Rotterdam rond die zich de eigenaar van een gloednieuwe Mini mag noemen. Alleen heeft de winnaar van de Oudejaarstrekking 2021 zich al die tijd nog niet gemeld. Daarom begint de Staatsloterij nu een zoektocht.

De gelukkige winnaar kocht zijn lot vorig jaar bij de Primera in het Alexandrium in Rotterdam. Ook in Barendrecht loopt mogelijk de eigenaar van een ‘halve’ Mini rond. Die winnaar heeft bij de Primera op de Middenbaan een half Oudejaarslot gekocht. Deze persoon wint de helft van de waarde van een Mini.

Winnende loten

In een ultieme poging om hen te vinden gaat de Staatsloterij met de drie Mini’s langs bij de verkooppunten waar de winnende loten zijn verkocht. Daar worden de voertuigen achtergelaten in de hoop dat de nieuwe eigenaar zich meldt. ,,We brengen we de Mini zo veel mogelijk naar de winnaars toe door ook door de wijken in de desbetreffende gemeenten te rijden’’, zegt woordvoerder Thomas van Vessem van de Staatsloterij.

De Staatsloterij is in totaal op zoek naar drie winnaars. Naast Rotterdam en Barendrecht werd er ook in Breda een winnend lot verkocht. Zij hebben nog tot 31 december 23.59 uur de tijd om hun winnende lot te verzilveren.