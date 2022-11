Rijstroken weer open na ongeval op de A20 bij Schiedam

Verschillende hulpdiensten waren ter plaatse om hulp te verlenen. Een lesauto zou bij het ongeval betrokken zijn. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Er was slechts één rijstrook open. Daardoor was de vertraging voor het verkeer op het hoogtepunt opgelopen tot een half uur. Er stond 3 kilometer file. Rond 11.30 uur was de weg weer vrij.