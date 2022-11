Cocaïne verstopt tussen bananen: ruim 800 kilo onderschept

De 802 blokken drugs zaten verpakt in 28 balen. De container was afkomstig uit Costa Rica en onderweg naar een bedrijf in Noorwegen. Het bedrijf heeft volgens het OM waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.



De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, gaat de zaak verder onderzoeken.