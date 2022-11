Vuurwerkteam vindt 504 cobra's in woning Tiendstraat, jongeman (18) aangehouden

Het vuurwerkteam van de politie heeft zaterdagmiddag in een woning aan de Tiendstraat in het Rotterdamse Oude-Westen 504 cobra's in beslag genomen. Een achttienjarige jongeman is aangehouden voor de vondst.

De politie had informatie gekregen dat er mogelijk in de woning een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk zou liggen. Dit bleek te kloppen. "Levensgevaarlijk spul'', meldt de wijkagent op Twitter over de vondst. Cobra's zorgen voor harde knallen en heftige explosies.

Veertig mannen krijgen binnenkort agenten op bezoek: groot onderzoek naar dader verkrachtingszaak

