Rotterdamse derby in de eredivisie dit weekend in het teken van Sophia Kinderziekenhuis

De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Excelsior staat zondagmiddag in het teken van het Sophia Kinderziekenhuis. Honderden jonge patiënten zullen met hun ouders plaatsnemen in een supportersvak van De Kuip en in speciaal beschikbaar gestelde business units.

Ook zal op de wedstrijddag rond het stadion worden gecollecteerd. De opbrengst gaat naar het Centrum voor Zeldzame Aandoeningen. Onderzoek in het Erasmus MC heeft ruim 7000 zeldzame ziekten in kaart gebracht, waarvan een groot deel onbekend is bij medici. Dat leidt vaak tot een te late diagnose, waardoor kinderen ernstig ziek kunnen worden en moeten vechten voor hun leven. Dat stadium wil het Erasmus MC voor zijn.

"Met het geld dat we tijdens de Sophiawedstrijd ophalen, kunnen we in het Centrum voor Zeldzame Aandoeningen meer wetenschappelijk onderzoek doen, waardoor de juiste diagnoses eerder gesteld kunnen worden en we zeldzame ziekten meer bekendheid kunnen geven", vertelt kinderarts Ans van der Ploeg.

Zes jaar geleden zorgden de fans van ADO Den Haag nog voor een hartverwarmend gebaar, door het supportersvak met zieke kinderen in De Kuip te bedolven onder duizenden knuffels. Die beelden gingen destijds de wereld over.Ook vorig jaar werd een wedstrijd van Feyenoord uitgekozen om geld in te zamelen voor het ziekenhuis. Tijdens het duel met AZ werd uiteindelijk euro 30.818,05 euro opgehaald.

Feyenoord en Excelsior staan zondagmiddag voor het eerst sinds 2019 tegenover elkaar in de eredivisie. Feyenoord staat op de tweede plek en heeft evenveel punten als koploper PSV, maar heeft een minder doelsaldo. Excelsior staat op de keurige twaalfde plek. De voorsprong op nummer 16 FC Emmen bedraagt echter drie punten. Het duel in De Kuip begint om 16.45 uur.