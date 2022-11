17 appartementen achter karakteristieke gevel in Rotterdam-Noord

In de Rotterdamse Provenierswijk komen 17 nieuwe appartementen achter een bestaande, karakteristieke gevel. De verkoop van Schiekade Living, zoals het project heet, is inmiddels begonnen.

Het gaat om appartementen van ongeveer 50 tot 136 vierkante meter met 2,85 meter hoge plafonds. De woningen zijn verdeeld over in totaal vijf verdiepingen (de begane grond meegerekend). Kopers hebben de keuze uit twee-, drie- en vierkamerappartementen.

De onderkomens op de begane grond hebben een eigen tuin en op de andere verdiepingen heeft een aantal van de woningen een balkon of dakterras. Verder bestaat het nieuwbouwproject uit een gemeenschappelijke tuin die voor alle bewoners beschikbaar is. Voor de woningen moet je een bedrag tussen de 309.000 en 749.000 euro neerleggen, afhankelijk van de grootte. Op dit moment is ongeveer de helft verkocht.

Het nieuwbouwproject komt te staan aan de Schiekade. Deze loopt van het Hofplein tot aan het kruispunt met de Bergweg en ligt op de grens van de Provenierswijk en de Agnesiebuurt. Het is een plek waar veel statige en historische gebouwen staan, zoals de Nationale Levensverzekeringsbank. Ook is het een belangrijke verbinding tussen het centrum van Rotterdam en een aantal uitvalswegen.

In het verleden stroomde het water van de Schie hier. Na het bombardement van 1940 is het water gedempt met puin en werden op de middenberm tramrails aangelegd. Hierdoor ontstond het plaatselijke gezegde: 'Vroeger lag de Schie in Rotterdam, maar nu ligt Rotterdam in de Schie.'

In de omgeving van het nieuwbouwproject is voldoende te doen. Het centrum van Rotterdam is fietsend in een aantal minuten te bereiken, met de auto of het openbaar vervoer ben je tien minuten tot een kwartier onderweg. Bij Rotterdam The Hague Airport ben je met de auto in ongeveer een kwartier. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op schiekadeliving.nl.