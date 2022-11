Cor van der Gijp, topscorer allertijden van Feyenoord, op 91-jarige leeftijd overleden

De in Dordrecht geboren Van der Gijp speelde in zijn jeugdjaren bij Emma en kwam in de zomer van 1955 naar Feyenoord. Een knieblessure zorgde ervoor dat hij pas in 1956 zijn debuut kon maken bij de Rotterdammers. Hij vormde jarenlang een gevreesd aanvalstrio met Coen Moulijn en Henk Schouten en werd in 1961 en 1962 kampioen met Feyenoord.