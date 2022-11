Leasemaatschappij: Rotterdam is goed voor elektrische rijders

Voor de verkiezing zijn de vijftig grootste gemeenten van Nederland beoordeeld op vijf criteria, waaronder de minimale afstand tussen laadpalen en de kosten van kWh. "Rotterdam kwam toen al in de top tien uit", vertelt Lonneke van der Horst van ALD Automotive. "Die tien gemeenten hebben we toen ook nog kwalitatief onderzocht door middel van een uitgebreide vragenlijst. De gemeente Rotterdam bleek ook hierin het beste te scoren: zij hebben een heel helder en duidelijk beleid.''

ALD is het grootste leasebedrijf van Europa. Het is de eerste keer dat het bedrijf de verkiezing houdt: "We kunnen wel gemeenten aanspreken op wat beter kan, maar we wilden juist positieve aandacht geven aan gemeenten die op de goede weg zijn. Op die manier hopen we ook andere gemeenten te inspireren en stimuleren."