School in Nieuwerkerk aan den IJssel verstrekt gratis tampons en maandverband

"Veel meisjes vinden het lastig om erover te praten, te meer als zij moeite hebben met het betalen van de menstruatieproducten", stelt de schoolleiding in een bericht op de schoolwebsite. "Daarom hebben wij als Unesco-school besloten om vanaf nu gratis menstruatieproducten te verschaffen. Tampons en maandverband kunnen opgehaald worden bij de balie."

De schoolleiding hoopt op drie effecten. Allereerst wil ze het onderwerp ongesteld worden bespreekbaar maken. "Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de meiden tussen de 12 en vijftien jaar en een kwart van de meiden tussen 15 en 25 het ongemakkelijk vindt om te praten over ongesteld zijn. Op scholen die menstruatieproducten aanbieden wordt hier meer over gepraat, waardoor het taboe deels doorbroken wordt."

Daarnaast is er een praktische reden. De schoolleiding vindt het onwenselijk als een leerling de school moet verlaten, omdat er geen menstruatieproducten beschikbaar zijn. Dat komt volgens de school vaak voor. Landelijk onderzoek toont aan dat 40 procent van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar wel eens school of werk heeft gemist omdat ze ongesteld waren.

En dan is ook menstruatiearmoede een probleem in Nederland. "Mensen die onder de armoedegrens of van een minimum bedrag moeten leven, kunnen moeite hebben om menstruatieproducten te kopen", stelt de schoolleiding, die vindt dat de nu genomen maatregel past bij de Unesco-waarden die de school onderschrijft.