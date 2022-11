Medewerkers Bijenkorf leggen werk neer op Black Friday

De actievoerders eisen een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimumloon van 14 euro per uur. de Bijenkorf liet eerder weten niet zover te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers.

De inflatie is volgens de keten met zeven filialen geen goede reden voor loonsverhoging, omdat de overheid al maatregelen neemt om de gevolgen te verzachten. Ook denkt de directie dat mensen luxewinkels als eerste links laten liggen nu veel zaken duurder worden. Dan zou het bedrijf minder budget hebben voor de wens van het personeel.

De actievoerders strijden al weken voor extra loon. In Rotterdam liepen vrijdag ruim tweehonderd medewerkers van de Bijenkorf in een stakingsmars door de stad. "Sommigen moeten hun kind van de sportclub halen. Anderen doen de kachel niet aan", zegt winkelmedewerkster Tineke Hofstede. "Aandeelhouders in het buitenland worden slapend rijk, terwijl wij voor enorme omzetten zorgen. Onze lonen moeten echt omhoog."