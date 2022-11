Justitie: corrupte aannemer in straatwerk kocht twee Rotterdamse ambtenaren om

In 2020 kwam aan het licht dat ambtenaren onder een hoedje speelden met een aannemer in straatwerk, een bedrijf met vestigingen in St. Willebrord en Zwijndrecht. In ruil voor steekpenningen werd de prijs opgedreven met 'meerwerk' dat niet werd uitgevoerd, maar wel uitbetaald. De gemeente schatte in voor ongeveer een miljoen euro te zijn opgelicht.