Befaamde gitarist Pascal Vervest (36) overleden na tramongeval in Rotterdam

Het slachtoffer van het tramongeluk in Rotterdam dat zaterdagavond plaatsvond, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de 36-jarige Pascal Vervest. Hij was gitarist in de Tilburgse-Bredase doommetalband Faal.

De Bredase gitarist werd zaterdagavond geraakt door een tram op de trambaan op de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen. Hij kwam onder de tram bekneld te zitten. De brandweer bevrijdde hem uit zijn benarde positie, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De band laat in een bericht weten dat Vervest dagenlang voor zijn leven vocht. 'Hij verloor dinsdag alsnog het gevecht. We weten dat Pascals leven niet alleen impact op ons had, maar op iedereen die hem kende.'

Muzikanten in de (doom-)metalscene spreken donderdag hun condoleances uit voor de befaamde gitarist. Door het ongeval werd het concert van Faal zaterdagavond bij Dutch Doom Days in Rotterdam geannuleerd. 'Sinds we het verschrikkelijke nieuws hoorden, zijn we in shock', schrijft de organisator. 'Hij was een zeer gerespecteerd muzikant en mens.'

De band stond op verschillende festivals en podia in Nederland. Ook internationaal maakte de gitarist naam. Het Malta Doom Metal Festival schrijft in een bericht Vervest te missen op het podium. 'Nog in 2013 ging hij los op onze stage. Zijn enthousiasme gaan we allemaal missen.'

Vervest was sinds 2005 bandlid van de band Faal. Daarnaast maakte de muzikant uit Breda deel uit van Akelei (2007-2015) en Dodenkrocht (tot 2010).