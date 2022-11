Rotterdam vernoemt straat in nieuwe Tweebosbuurt naar mevrouw Pelger

De vernoeming is een initiatief van 50PLUS-raadslid Ellen Verkoelen, die Pelger goed kende. Haar motie om een straat naar Pelger te vernoemen, kreeg donderdag brede steun. Ook wethouder Karremans omarmde het voorstel.

Pelger woonde vanaf haar geboorte aan de Hilledijk in de Tweebosbuurt. Nadat de gemeente en corporatie Vestia in 2018 besloten de buurt te slopen, om op die plek duurdere woningen te bouwen, werd zij één van de gezichten van de strijd tegen die sloopplannen. Na een slepend gevecht met gemeente en Vestia trokken de bewoners aan het kortste eind. De buurt is inmiddels vrijwel volledig gesloopt.