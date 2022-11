Op het moment van ontruiming werd de begroting van 2023 behandeld door de gemeenteraad. Een aantal raadsleden rook een vreemde geur. Ook was het abnormaal warm in de zaal, zo'n 25 graden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vroeg de brandweer ter plaatse voor een onderzoek. Brandweerlieden ontdekten dat een dode rat de geur veroorzaakte en waarschijnlijk de luchtbehandeling verstoorde.

GroenLinks-raadslid Mina Morkoc reageerde meteen door een motie in te dienen om de rat te doneren aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Daar is inmiddels al enthousiast gereageerd. De rat is dus over enige tijd mogelijk in het museum te bewonderen.