Go Sharing nét op de weg in Capelle, maar bedrijf kondigt vertrek aan

Deelscooter-aanbieder Go Sharing is koud begonnen in Capelle aan den IJssel, maar kondigt nu al weer aan te stoppen in de IJsselgemeente. Als reden wordt opgegeven dat de winst die het bedrijf maakt tegenvalt. Wanneer de populaire, gifgroene tweewielers uit het straatbeeld verdwijnen, is nog niet duidelijk.

Capelle startte onlangs een experiment met deelscooters, waaraan drie ondernemingen deelnamen: Check, Felyx en Go Sharing. Dat één van de drie nu afhaakt, heeft geen gevolgen voor de proef. Zomer 2023 maakt de gemeente Capelle de balans op en wordt gekeken of de samenwerking met de overige twee aanbieders wordt voortgezet.

