Twee Aziatische olifanten van Blijdorp naar Washington Zoo verhuisd

De twee Aziatische olifanten Trong Nhi en Nhi Linh van Diergaarde Blijdorp zijn afgelopen weekend naar een dierentuin in Washington verhuisd. Het is de bedoeling dat de vrouwtjes daar voor nakomelingen gaan zorgen.

Trong Nhi is negentien jaar en Nhi Linh is negen jaar. Moeder en dochter zijn beiden in de vruchtbare leeftijd. Ze gaan naar een van de oudste dierentuinen van Amerika, Washington Zoo, omdat daar weinig Aziatische olifantjes geboren worden. Terwijl er in Europese dierentuinen juist teveel geboren worden.

De verhuizing van de twee olifanten had veel voeten in aarde. Allereerst omdat ze zwaar zijn: de moederolifant weegt 3500 kilo, haar dochter 2600 kilo.

Daardoor is het ook een heel gedoe om ze op een vrachtwagen te krijgen. Eerst werden de dieren elk afzonderlijk in een container gestopt. Daar zat een luik in, zodat ze gevoederd konden worden en waardoor ze met hun slurf konden en elkaar konden aanraken.

De container werd met een lift op een dieplader gehesen die met een escorte voor speciaal vervoer naar het vliegveld in Luik reed. Daar moesten de containers met de dieren erin met een lift het vliegtuig in getild worden.

Voordat Trong Nhi en Nhi Linh aan hun grote reis begonnen, werden ze getraind om rustig te blijven staan, zodat hun verzorgers de noodzakelijke handelingen konden uitvoeren. Voordat de dieren hun reiscontainer in liepen, kregen ze een roesje, zodat ze makkelijker te begeleiden waren.

"Dat was nodig om de veiligheid van de verzorgers en de olifanten zelf te waarborgen", aldus een woordvoerder van de diergaarde in Rotterdam. Hun verzorgers blijven twee weken om te kijken of het goed gaat.