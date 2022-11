Nieuwe tegenslag Rozenburg: Calandbrug pas in februari klaar

De reparatie van de kapotte Calandbrug tussen Rozenburg en Europoort is later klaar dan gepland. Aanvankelijk was het idee dat de veelbesproken oeververbinding rond de komende Kerst weer beschikbaar zou zijn voor al het verkeer.

Maar dat gaat niet lukken, heeft spoorbeheerder ProRail laten weten. In een nieuwe planning wordt gesproken van 1 februari 2023, al kan dat ook nog later worden. Het is de zoveelste tegenslag bij het karwei waar veel Rozenburgers al maanden overlast van hebben. Ze kampen ook al met kapotte veerponten van en naar Maassluis. ProRail werkt samen met Hollandia Infra aan het herstel van de lagers en lagerwielen van de hefbrug uit 1968. Komende maandag zal het eerste lagerwiel worden teruggeplaatst worden in de heftoren van de brug. Er zijn vier torens. De beheerder erkent dat de planning om met de Kerst klaar te willen zijn krap was. ProRail betreurt het dat het werk langer duurt dan was verwacht en ook gehoopt. De tijdelijke maatregelen zullen gedurende die uitloop van kracht blijven, aldus het bedrijf. Dat betekent dat de veerpont tussen Rozenburg en Europoort blijft varen. Daar maken vooral veel scholieren gebruik van. Tot nu toe hebben sinds medio september 15.000 fietsers de gratis oversteek genomen. Ook kan voor de bus financiële compensatie worden aangevraagd via de Fynch-app. Automobilisten en ander snelverkeer moeten omrijden door de Thomassentunnel. De Calandbrug ging er half mei uit en is sindsdien niet meer open geweest voor het verkeer. Als deze klus klaar is, staat de brug nog een grote onderhoudsbeurt te wachten die mogelijk nog eens anderhalf jaar gaat duren. De exacte planning van dat karwei is nog niet bekendgemaakt. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Verwarde Tommie 'woont' in een bushokje: ‘Hij kan prima voor zichzelf zorgen’

